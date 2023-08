Le procès fédéral de Trump aura lieu en mars 2024

WASHINGTON, 28 août (Reuters) - Une juge fédérale américaine a fixé lundi au 24 mars 2024 le début du procès pénal à Washington de l'ancien président Donald Trump pour ses efforts présumés pour faire inverser sa défaite face à Joe Biden lors de l'élection présidentielle de novembre 2020. "Le public a le droit à une résolution rapide et efficace de cette question", a déclaré la juge Tanya Chutkan, alors que les avocats de Donald Trump demandaient que le procès s'ouvre après l'élection présidentielle de novembre 2024 pour laquelle Trump est candidat et actuel favori dans la course à l'investiture du Parti républicain. Cette annonce intervient plusieurs jours après que Donald Trump a été formellement arrêté, puis remis dans la foulée en liberté sous caution, par les autorités de l'Etat de Géorgie pour des accusations d'association de malfaiteurs en vue de subvertir les résultats du scrutin dans cet Etat crucial. (Reportage Sarah N. Lynch; version française Jean Terzian; édité par Zhifan Liu)