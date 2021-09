Le procès des attentats du 13-Novembre s'ouvre à Paris

Crédit photo © Reuters

par Tangi Salaün

PARIS (Reuters) - Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre ce mercredi à Paris, un événement déjà qualifié d'"historique" dans un palais de justice transformé en bunker et protégé par un important dispositif policier.

Vingt accusés seront jugés pour leur rôle présumé dans l'organisation de ces attaques djihadistes quasi-simultanées menées par trois commandos de trois tueurs, au Stade de France à Saint-Denis, sur les terrasses de cafés parisiens et à la salle de concert du Bataclan, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés.

Ces attaques revendiquées par le groupe État islamique (EI) sont les plus meurtrières sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale.

Des fourgonnettes transportant certains des accusés ont quitté la prison de Fleury-Mérogis, au sud de Paris, et sont arrivées sur l'île de la Cité avant le début du procès, prévu vers 12h30 (10h30 GMT).

Les auteurs des attaques ayant presque tous été tués - soit en se faisant exploser, soit par la police le soir des attentats et quelques jours après - un seul membre des commandos, Salah Abdeslam, comparaît devant la Cour d'assises constituée de magistrats professionnels dans le palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité, à deux pas de la cathédrale Notre-Dame.

Sa présence ou non dans le box des accusés constituera une première réponse aux interrogations concernant son attitude lors du procès. Le Franco-Marocain, qui risque la prison à perpétuité, s'est muré dans le silence depuis son arrestation en Belgique quatre mois après les attentats.

Dix autres accusés vont prendre place dans le box pour avoir rejoint l'EI, aidé à l'organisation des attaques en fournissant des armes, de l'argent ou de faux documents d'identité à leurs auteurs, ou pour les avoir aidés à gagner la Belgique depuis la Syrie. Trois comparaissent libres tandis que six dirigeants de l'EI sont jugés par contumace, la plupart d'entre eux étant présumés morts en Syrie.

"IMPATIENCE ET ANXIÉTÉ" POUR LES VICTIMES

Les victimes comme leurs proches espèrent que le procès permettra de mieux comprendre l'enchaînement des faits qui ont conduit aux attentats et d'exprimer leur souffrance, même si beaucoup disent ne pas attendre grand-chose des accusés.

"C'est à la fois un sentiment d'impatience d'une certaine manière et un sentiment d'anxiété", explique Philippe Duperron, qui a perdu son fils Thomas, 30 ans, dans les attaques et dirige depuis l'association de victimes 13onze15.

"Nous savons qu'à l'occasion de ce procès, la douleur, les événements, tout va remonter en surface, y compris pour ceux qui ont fait le choix de mettre tout ça de côté", ajoute-t-il, jugeant important que les victimes puissent témoigner face aux accusés.

Les premiers jours du procès seront consacrés entre autres à l'appel des accusés et des parties civiles ainsi qu'au rapport du président de la Cour d'assises. Les victimes des attentats commenceront à s'exprimer à partir du 28 septembre et pour cinq semaines avant que ne débutent, à partir du 2 novembre, les premiers interrogatoires des accusés, concentrés sur leur personnalité.

Il faudra attendre début mars pour que les accusés soient interrogés sur leur rôle le soir des attentats et la semaine précédente.

Le verdict est attendu fin mai.

"AMBIANCE TRÈS PARTICULIÈRE"

Ce procès d'une durée de neuf mois - le plus long de l'histoire judiciaire française - bénéficie d'un dispositif exceptionnel, avec un millier de policiers déployés pour en garantir la sécurité.

"La menace terroriste en France est particulièrement élevée. Et quand il arrive des moments particuliers, des fêtes religieuses (...) et des procès des attentats (...), évidemment la menace est encore plus élevée", a expliqué mercredi sur France Inter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

La circulation automobile autour du palais de justice a été interdite pendant toute la durée du procès et les déplacements des piétons seront strictement contrôlés pour permettre aux quelque 2.000 personnes attendues chaque jour, dont environ 1.800 parties civiles et plus de 330 avocats, d'assister aux audiences en toute sécurité.

Pour accueillir le procès, une salle d'audience a été spécialement construite à l'intérieur du palais de justice, pour un coût de huit millions d'euros. Beaucoup devront cependant se contenter d'une retransmission par lien vidéo dans 11 salles adjacentes.

"En 32 ans de barreau, je n'ai jamais vu un dispositif de sécurité pareil autour du palais", observe Olivier Cousin, bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.

"C'est une ambiance très particulière."

(Tangi Salaün, Ingrid Melander et Blandine Hénault, avec Michaela Cabrera et Anthony Paone, édité par Bertrand Boucey)