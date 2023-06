Le procès de Trump dans l'affaire des documents classés s'ouvrira le 14 août prochain

Le procès de Trump dans l'affaire des documents classés s'ouvrira le 14 août prochain













WASHINGTON, 20 juin (Reuters) - La juge Aileen Cannon a fixé au 14 août la date du début du procès de Donald Trump, selon une ordonnance du tribunal de Floride rendue mardi. L'ancien chef d'État américain est inculpé pour des faits relatifs à sa gestion de documents classés confidentiels et obstruction à la justice. 37 chefs d'accusations sont portés contre lui. Les avocats de Donald Trump et le ministère de la Justice n'ont pas répondu à des demandes de commentaires dans l'immédiat. L'ancien président a comparu mardi dernier devant le tribunal fédéral de Miami où il a plaidé non coupable. (Reportage Susan Heavey, Jacqueline Thomsen, Sarah N. Lynch, rédigé par Doina Chiacu ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)