Le procès de la basketteuse Brittney Griner en Russie devrait se terminer 'très bientôt'

KHIMKI, RUSSIE (Reuters) - Le procès pour trafic de drogue en Russie de la basketteuse professionnelle américaine Brittney Griner devrait se terminer "très bientôt", a déclaré son avocat mardi, alors que le Kremlin a averti les États-Unis que toute discussion publique sur le sujet serait préjudiciable à des négociations sur un échange de prisonniers au bénéfice de la Texane de 31 ans.

Brittney Griner, double médaillée d'or olympique et figure de la Women's National Basketball Association (WNBA), a été arrêtée à l'aéroport Moscou-Cheremetievo le 17 février avec des cartouches de cigarette électronique contenant de l'huile de cannabis dans ses bagages.

Elle a plaidé coupable des accusations de trafic de drogue portées contre elle, mais a nié avoir eu l'intention d'enfreindre la loi russe. Elle risque jusqu'à dix ans de prison.

L'avocate Maria Blagovolina, du cabinet d'avocats Ribalkine, Gortsounian, Diakine & Partners, a déclaré qu'une décision dans cette affaire était attendue "très prochainement". La défense et l'accusation devraient conclure leurs plaidoiries jeudi.

"(Brittney Griner) sait que la fin (de son procès) est proche et, bien sûr, elle a appris la nouvelle. Elle espère donc pouvoir rentrer chez elle un jour ou l'autre", a déclaré Maria Blagovolina, qui a ajouté qu'un échange serait "légalement possible" après la décision de la justice, attendue au plus tard à la mi-août.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré mercredi dernier que les États-Unis avaient fait une "offre substantielle" à la Russie pour libérer des ressortissants américains détenus en Russie, dont Brittney Griner et l'ancien Marine Paul Whelan.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui avait alors exprimé sa surprise quant au caractère public des commentaires de Blinken, a déclaré mardi que toute discussion sur un éventuel échange devait rester discrète.

"Nous pensons toujours que tout échange d'informations sur ce sujet doit être discret", a déclaré Dmitri Peskov à la presse lors d'une conférence téléphonique. "La diplomatie du mégaphone et l'échange public d'opinions ne mèneront pas à des résultats."

Une source a déclaré que Washington était disposé à échanger le trafiquant d'armes condamné Viktor Bout.

La semaine dernière, Brittney Griner a déclaré qu'elle ne comprenait pas comment les cartouches de cigarette électronique s'étaient retrouvées dans ses bagages, émettant l'hypothèse qu'elle les avait emballées par inadvertance alors qu'elle se dépêchait de partir.

Brittney Griner était en route pour rejoindre son équipe russe, l'UMMC Ekaterinburg, pour les playoffs après avoir passé du temps chez elle aux États-Unis.

