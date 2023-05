Le procès au pénal de Donald Trump commencera en mars 2024

NEW YORK (Reuters) - Le début du procès au pénal de Donald Trump pour fraudes comptables a été fixé mardi au 25 mars 2024, en pleine campagne de l'ancien président américain pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de novembre. La décision a été annoncée par le juge de Manhattan Juan Merchan lors d'une audience à laquelle Donald Trump assistait de Floride, par visio-conférence. Le magistrat a également imposé des restrictions à la communication en public de l'ancien président sur la procédure judiciaire. Donald Trump a plaidé non coupable de 34 chefs d'accusation de fraudes comptables destinées à masquer des versements d'argent visant à acheter le silence de deux femmes ayant eu des relations sexuelles avec lui pendant la campagne présidentielle de 2016. Donald Trump est le premier ancien président dans l'histoire des Etats-Unis visé par une inculpation au pénal. Il dénonce un procès politique. (Luc Cohen et Karen Freifeld, version française Jean-Stéphane Brosse)