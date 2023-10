Le prix Sakharov décerné à Mahsa Amini et aux femmes iraniennes

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Parlement européen a annoncé jeudi avoir décerné le prix Sakharov pour la liberté de penser à l'Iranienne Mahsa Amini, morte lors de sa détention par la police l'an dernier, et au mouvement des femmes en Iran. "Pour les femmes, pour la vie, pour la liberté", a déclaré le Parlement sur la plate-forme X (ex-Twitter). La mort en détention de Mahsa Amini, une femme kurde de 22 ans, le 16 septembre 2022, arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, a déclenché des mois de manifestations devenues le plus important mouvement d'opposition au régime iranien depuis des années. Le prix Sakharov, du nom de l'ancien dissident soviétique Andreï Sakharov, est décerné chaque année depuis 1988 à des personnalités ou des organisations qui défendent les droits de l'Homme et les libertés fondamentales. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)