Le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus condamné pour infraction au droit du travail

Crédit photo © Reuters

DHAKA (Reuters) - Un tribunal du Bangladesh a condamné lundi le prix Nobel Muhammad Yunus à six mois d'emprisonnement pour violation du droit du travail, ont indiqué les procureurs. Ses partisans estiment que cette affaire est politiquement motivée. Muhammad Yunus, 83 ans, et sa banque Grameen ont remporté le prix de la paix 2006 pour leur travail visant à sortir des millions de personnes de la pauvreté en accordant des microcrédits de moins de 100 dollars. Le Premier ministre Sheikh Hasina l'a cependant accusé de "sucer le sang des pauvres". Ses partisans affirment que le gouvernement tente de le discréditer parce qu'il avait autrefois envisagé de créer un parti politique rivalisant avec la Ligue Awami de Hasina. Muhammad Yunus et trois employés de Grameen Telecom, une entreprise qu'il a fondée, ont été reconnus coupables lundi de violation du droit du travail. Le tribunal leur a cependant accordé une libération sous caution en attendant un éventuel appel. (Ruma Paul à Dhaka; version française Nicolas Delame)