Le prince hériter saoudien sera à Paris vendredi pour rencontrer E. Macron

(Actualisé avec communiqué de la présidence) PARIS, 14 juin (Reuters) - Emmanuel Macron recevra vendredi à Paris le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salman, annonce mercredi la présidence française, confirmant des informations diffusées mardi par la presse officielle saoudienne. Mohammed ben Salman sera reçu pour un déjeuner de travail à l'Elysée, dit un communiqué, et "l'entretien portera sur la relation bilatérale entre la France et l'Arabie saoudite. Ils discuteront, par ailleurs, des enjeux de stabilité régionale". "Leurs discussions permettront de préparer le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial les 22 et 23 juin prochains à Paris, visant à faire converger les financements privés et publics là où la planète et les peuples en ont le plus besoin." (Reportage Muhammad Al Gebaly au Caire, avec Elizabeth Pineau à Paris; version française Jean Terzian et Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)