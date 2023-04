Le prince Harry assistera bien au couronnement de Charles III, mais sans Meghan

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le prince Harry assistera le mois prochain au couronnement de son père, le roi Charles d'Angleterre, mais son épouse Meghan restera en Californie avec leurs enfants, a déclaré mercredi un porte-parole du palais de Buckingham. Charles III sera couronné le 6 mai à l'abbaye de Westminster, à Londres, lors d'une cérémonie en grande pompe, observant des traditions millénaires. Les préparatifs de l'événement ont été éclipsés ces derniers mois par les révélations accablantes de Harry et Meghan sur le roi, le prince William, et d'autres membres de la famille royale dans les récentes mémoires du prince, un documentaire diffusé par la plateforme de streaming Netflix, et une série d'interviews télévisées. (Reportage Michael Holden, rédigé par Sachin Ravikumar ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)