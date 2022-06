Le prince Andrew, testé positif au Covid, manquera la messe du Jubilé

LONDRES (Reuters) - Le prince Andrew a été testé positif au COVID-19 et ne pourra donc assister à la messe prévue vendredi en l'honneur de la reine Elizabeth pour les 70 ans de son règne, a annoncé jeudi un porte-parole du palais de Buckingham.

Le prince Andrew, déchu de ses titres militaires et de tout rôle officiel en raison des accusations d'agressions sexuelles sur mineure le visant et de sa proximité avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, aujourd'hui décédé, est apparu persona non grata lors des célébrations du Jubilé de platine.

Il n'était pas présent jeudi au balcon de Buckingham avec les membres de la famille royale et n'a pas assisté à la parade "Trooping the colors".

(Reportage Michael Holden, rédaction Kate Holton, version française Lou Phily)