Le président ukrainien Zelensky en visite en Arabie Saoudite

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé mardi être arrivé en Arabie saoudite pour s'entretenir notamment avec le prince héritier Mohammed ben Salmane. Volodimir Zelensky a précisé sur son compte Telegram qu'il évoquerait principalement avec les dirigeants saoudiens le plan de paix présenté par Kyiv pour mettre fin à l'invasion russe, ainsi que les médiations en cours pour permettre le retour de prisonniers et de déportés ukrainiens. L'Ukraine, qui a organisé plusieurs réunions multilatérales pour discuter de ses propositions de paix avec des représentants de dizaines de pays, espère la tenue d'une conférence de paix au printemps en Suisse. (Rédigé par Dan Peleschuk et Max Hunder, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)