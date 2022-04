Le président turc en visite en Arabie saoudite pour resserrer les liens avec le royaume

ISTANBUL (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan (photo) se rendra jeudi en Arabie saoudite, marquant ainsi l'aboutissement d'un effort de plusieurs mois visant à rétablir les liens avec Riyad après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul.

Lors de cette visite de deux jours, Recep Tayyip Erdogan s'entretiendra des relations de la Turquie avec le royaume saoudien et des moyens d'accroître leur coopération, à déclaré le cabinet du président turc.

Les liens entre les deux pays se sont tendus après la mort de Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul en 2018. Recep Tayyip Erdogan avait accusé les "plus hauts niveaux" du gouvernement saoudien d'être derrière cet assassinat, mais Ankara a depuis fortement adouci le ton.

Un tribunal turc a en effet interrompu au début du mois le procès des suspects saoudiens concernant le meurtre pour le transférer en Arabie saoudite, ouvrant ainsi la voie à cette rencontre.

Recep Tayyip Erdogan, qui doit se confronter à une élection difficile à la mi-2023, cherche à atténuer les tensions économiques par des rapprochements internationaux.

"Erdogan est pragmatique et un animal politique, et ses sondages risqueraient de ne pas tenir le coup pendant un an s'il ne parvient pas à stimuler l'emploi", a déclaré un diplomate occidental.

