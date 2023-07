Le président sud-coréen promet une aide supplémentaire à l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

par Joyce Lee et Olena Harmash SEOUL/KYIV (Reuters) - Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol s'est engagé samedi à accentuer l'aide de son pays à l'Ukraine à l'occasion d'une visite surprise à Kyiv, où il s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky. Yoon Suk Yeol a participé cette semaine à un sommet de l'Otan en Lituanie et il s'est aussi rendu en Pologne, où il a exprimé sa solidarité avec l'Ukraine face à l'invasion russe. La Corée du Sud, vigilante face à l'influence russe sur la Corée du Nord, a toutefois refusé jusqu'à présent de fournir des armes directement à l'Ukraine, privilégiant une aide humanitaire et financière. Au cours d'une conférence de presse à Kyiv, Yoon Suk Yeol a déclaré que la Corée du Sud prévoyait de fournir cette année à l'Ukraine "une plus grande quantité d'équipements militaires", sans autre précision, après la livraison l'an dernier de matériel tel que des casques ou des protections de combat. Il a ajouté que la Corée du Sud verserait l'équivalent de 150 millions de dollars d'aide humanitaire à l'Ukraine cette année, après 100 millions en 2022. La Corée du Sud va aussi coopérer à des projets d'infrastructure en Ukraine, a-t-il dit. "Nous discutons de tout ce qui est important pour la vie normale et sûre des gens", a déclaré Volodimir Zelensky, en remerciant Yoon Suk Yeol pour son "puissant" soutien. La présidence sud-coréenne a déclaré que Yoon Suk Yeol s'était rendu à Boutcha et Irpine, deux localités près de Kyiv où les forces russes sont accusées d'avoir commis des crimes de guerre contre des civils. La Russie dément prendre des civils pour cible. (Rédigé par Joyce Lee et Olena Harmash, avec Josh Smith et Hyonhee Shin;version française Bertrand Boucey)