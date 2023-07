Le président sud-coréen en visite surprise en Ukraine - Yonhap

Le président sud-coréen en visite surprise en Ukraine - Yonhap













Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol s'est rendu samedi en Ukraine, sa première visite dans ce pays, pour un entretien avec son homologue Volodimir Zelensky, rapporte l'agence de presse Yonhap citant la présidence sud-coréenne. Yoon Suk Yeol a participé cette semaine à un sommet de l'Otan en Lituanie et il s'est aussi rendu en Pologne, où il a exprimé sa solidarité avec l'Ukraine face à l'invasion russe. La Corée du Sud a toutefois refusé jusqu'à présent de fournir des armes à l'Ukraine, privilégiant une aide humanitaire et financière. (Rédigé par Joyce Lee, version française Bertrand Boucey)