Le président sud-coréen devrait rencontrer le PM japonais en Europe













SEOUL, 6 juillet (Reuters) - La Corée du Sud se coordonne avec le Japon pour organiser un entretien entre les deux dirigeants lors de leur déplacement en Europe à l'occasion notamment du sommet de l'Otan la semaine prochaine en Lituanie, a déclaré jeudi un porte-parole de la présidence sud-coréenne. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol va également se rendre en Pologne la semaine prochaine, a précisé son conseiller adjoint à la sécurité nationale, Kim Tae-hyo. L'entretien avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida devrait notamment porter sur l'intention de Tokyo de rejeter dans l'océan Pacifique les eaux usées radioactives de la centrale de Fukushima, avec l'aval des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), un projet qui a suscité des protestations des pays riverains. Yoon Suk Yeol devrait aussi s'entretenir avec les dirigeants australien et néo-zélandais en marge du sommet de l'Otan, a dit le porte-parole. (Reportage de Soo-hyang Choi, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)