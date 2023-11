Le président serbe convoque des élections anticipées le 17 décembre

Le président serbe convoque des élections anticipées le 17 décembre













Crédit photo © Reuters

(Répétition titre) BELGRADE (Reuters) - Le président serbe Aleksandar Vucic a annoncé mercredi la dissolution du parlement et convoqué des élections anticipées le 17 décembre, dans le but d'asseoir son autorité alors qu'il cherche à normaliser les liens avec le Kosovo, principale condition préalable à l'adhésion à l'Union européenne (UE). Les élections législatives coïncideront avec des élections municipales dans 65 villes, dont la capitale Belgrade. Les experts estiment que ce scrutin et l'absence d'un Parlement en activité permettront à Aleksandar Vucic de gagner du temps et de retarder les décisions concernant les liens avec le Kosovo indépendant à albanaise, que la Serbie considère toujours comme sa province méridionale. "Nous vivons une époque où il est nécessaire que nous soyons tous unis dans la lutte pour les intérêts vitaux de la Serbie, où nous serons soumis à de nombreuses pressions, à la fois à cause de notre position sur le Kosovo et à cause d'autres questions régionales et mondiales", a déclaré Aleksandar Vucic après avoir signé le décret. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré lors d'une visite à Belgrade mardi que la Serbie et le Kosovo devaient redoubler d'efforts pour normaliser leurs relations après la dernière montée de violence, s'ils voulaient adhérer à l'UE. La Serbie doit également adhérer aux sanctions occidentales contre la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, éradiquer la corruption et le crime organisé, réformer l'économie, améliorer le système judiciaire, le climat des affaires et son bilan en matière de droits de l'homme. Selon l'institut de sondage Stata, basé à Belgrade, l'alliance dirigée par le Parti progressiste serbe (SNS) d'Aleksandar Vucic recueillerait environ 44% des voix et devrait se chercher des alliés pour détenir la majorité au Parlement. (Reportage d'Aleksandar Vasovic, version française Stéphanie Hamel, édité par Tangi Salaün)