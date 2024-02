Le président sénégalais reporte la présidentielle du 25 février

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé samedi le report de l'élection présidentielle du 25 février en raison de différends sur des candidatures et d'accusations de corruption présumée à l'encontre de deux membres du Conseil constitutionnel. Ce report inédit, à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale, fait suite à une demande officielle du Parti démocratique sénégalais (PDS), parti d'opposition dont le candidat avait été exclu de la course en janvier. La décision du Conseil constitutionnel d'exclure des candidats de premier plan, tels que Karim Wade du PDS et Ousmane Sonko, figure emblématique de l'opposition, a alimenté le mécontentement croissant à l'égard du processus électoral. Les candidats exclus affirment que les règles de candidature n'ont pas été appliquées équitablement, ce que les autorités nient. "Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin, en installant les germes d'un contentieux pré et post-électoral", a déclaré le président sénégalais lors d'un discours télévisé à la nation. Macky Sall n'a pas fixé de nouvelle date pour le scrutin mais il a indiqué qu'il "engagera un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d’une élection libre, transparente et inclusive". Le chef d'Etat a également précisé que ce report ne changeait pas sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. (Reportage Diadie Ba, Bate Felix, Ngouda Dione, rédigé par Alessandra Prentice ; version française Kate Entringer)