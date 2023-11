Le président portugais convoque des élections anticipées en mars 2024

par Sergio Goncalves, Catarina Demony et Andrei Khalip LISBONNE, (Reuters) - Le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a annoncé jeudi que des élections anticipées seraient organisées le 10 mars 2024, après que le Premier ministre Antonio Costa a annoncé mardi sa démission. Marcelo Rebelo de Sousa a indiqué qu'il ne dissoudrait le Parlement, où les socialistes d'Antonio Costa sont majoritaires, qu'après le vote final sur le projet de loi budgétaire pour 2024, prévu le 29 novembre. Le Parlement a approuvé le projet de loi en première lecture le 31 octobre. Le président portugais a déclaré que le gouvernement resterait en fonction pour le moment, mais que des élections étaient nécessaires pour apporter "clarté et orientation afin de surmonter un vide inattendu qui a surpris et perturbé les Portugais". La loi portugaise prévoit que des élections doivent être organisées dans les 60 jours suivant la publication du décret présidentiel annonçant la dissolution du Parlement. Le Premier ministre portugais a annoncé mardi sa démission, quelques heures après que les procureurs ont placé en détention son secrétaire général dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption dans l'attribution de concessions d'exploration de lithium et de production d'hydrogène. (Reportage Catarina Demony, Sergio Goncalves et Andrei Khalip; version française Camille Raynaud)