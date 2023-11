Le président polonais nommera le nouveau Premier ministre lundi

VARSOVIE (Reuters) - Le président polonais va nommer lundi soir le nouveau Premier ministre après trois semaines d'incertitude qui ont suivi la perte par les nationalistes au pouvoir de leur majorité parlementaire lors des élections du 15 octobre. "Après des consultations et une réflexion approfondie, le président Andrzej Duda a pris une décision concernant ce que l'on appelle la première étape (la nomination d'un gouvernement). La décision est définitive (...)", a écrit sur Twitter Marcin Mastalerek, chef du bureau présidentiel polonais, ajoutant qu'Andrzej Duda prévoyait une allocution télévisée plus tard lundi. Le parti nationaliste Droit et Justice (PiS), qui a gouverné la Pologne ces huit dernières années, est arrivé en tête des élections du 15 octobre, perdant toutefois sa majorité absolue. Il risque de ne pas trouver d'allié pour former une coalition. Trois partis pro-européens majoritaires au parlement se disent prêts à former un cabinet dirigé par le chef de file de la Coalition civique (KO) Donald Tusk, et ont demandé au président polonais de ne pas retarder sa décision. (Reportage Anna Wlodarczak-Semczuk ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)