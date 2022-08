Le président polonais Duda arrive à Kyiv pour discuter de l'aide à l'Ukraine

VARSOVIE (Reuters) - Le président polonais Andrzej Duda est arrivé à Kyiv mardi pour discuter d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine, y compris une aide militaire pour le pays envahi par la Russie en février dernier, a annoncé le chef de cabinet, Pawel Szrot.

"La visite comprendra une rencontre avec le président (Volodimir) Zelensky et des discussions sur le soutien militaire et la défense de l'Ukraine en matière économique, humanitaire et politique", a déclaré Szrot aux journalistes.

"Les présidents discuteront du soutien politique que la Pologne pourrait offrir pour convaincre les autres pays de continuer à aider l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Varsovie est l'un des majeurs soutiens de Kyiv et près de six millions de réfugiés ukrainiens ont franchi la frontière polonaise depuis que la Russie a envahi leur pays le 24 février dernier. La Pologne, membre de l'Otan et de l'Union européenne, a souvent reproché à certains autres pays de l'UE de ne pas faire davantage pour aider l'Ukraine.

Andrzej Duda a rencontré Volodimir Zelensky cinq fois cette année, notamment lors de trois visites effectuées en Ukraine depuis le début de l'invasion, que la Russie qualifie d'"opération militaire spéciale".

Le dirigeant polonais participera lors de ce voyage à un sommet de la plateforme de Crimée, une initiative diplomatique qui vise à restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à mettre fin à l'occupation de la Crimée par la Russie.

