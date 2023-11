Le président polonais donne une chance de former un gouvernement au parti nationaliste

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki sera le premier à tenter de former un gouvernement, le parti nationaliste Droit et Justice (PiS) ayant remporté les élections du mois dernier, a déclaré le président polonais lundi, bien que le PiS ne dispose plus de la majorité au Parlement. Une alliance composée de partis d'opposition pro-européens menée par le chef de file de la Coalition civique, Donald Tusk, détient en revanche une majorité et s'est dit prête à gouverner. Mais le président Andrzej Duda avait prévenu avant les élections du 15 octobre qu'il donnerait au parti qui arriverait en tête du scrutin l'opportunité de former un gouvernement. "Après des consultations et une réflexion approfondie, j'ai décidé de confier la mission de former un gouvernement au Premier ministre Mateusz Morawiecki", a déclaré Andrzej Duda, un allié du parti nationaliste, lors d'une allocution télévisée. Si Mateusz Morawiecki n'est pas en mesure d'obtenir un vote de confiance au parlement, la chambre nommera alors un autre Premier ministre. La nomination de Donald Tusk marquerait un changement radical pour la Pologne, après huit années de querelles avec Bruxelles sur des questions allant de l'indépendance de la justice aux droits des LGBT. Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, s'est engagé à débloquer les fonds destinés à la Pologne qui ont été gelés par Bruxelles en raison d'un différend sur les réformes judiciaires qui, selon les critiques, augmentent l'influence politique sur les tribunaux. (Reportage Anna Wlodarczak-Semczuk ; version française Dagmarah Mackos et Nathan Vifflin à Gdansk, édité par Kate Entringer et Tangi Salaün)