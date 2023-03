Le président Lula devrait reporter son voyage en Chine au 11 avril

BRASILIA (Reuters) - Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, qui avait annulé la semaine dernière son déplacement en Chine pour raison de santé, devrait reporter sa visite au 11 avril, a déclaré mercredi Paulo Pimenta, ministre du secrétariat de la Communication sociale. Le chef d'Etat devait se rendre en Chine du 27 au 31 mars mais son voyage a été reporté en raison d'une bronchopneumonie bactérienne et virale causée par la grippe A. (Reportage Lisandra Paraguassu ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)