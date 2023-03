Le président Lula annule un déplacement en Chine

Le président Lula annule un déplacement en Chine













Crédit photo © Reuters

BRASILIA (Reuters) - Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a annulé son déplacement en Chine, initialement prévu du 27 au 31 mars, pour des raisons de santé, a annoncé samedi le service presse de la présidence. Selon le service presse, une bronchopneumonie bactérienne et virale causée par la grippe A a été diagnostiquée et un traitement a été mis en place. "Malgré une amélioration clinique, le service médical de la de la présidence de la République recommande de reporter le voyage en Chine jusqu'à la fin du cycle de transmission virale", indique une note du service médical. Le gouvernement brésilien a informé les autorités chinoises de ce report et de son intention de reprogrammer le déplacement en Chine. Le voyage, qui prévoyait notamment une rencontre avec le président chinois Xi Jinping mardi, était considéré comme un geste important de la part du nouveau président brésilien, entré en fonction en janvier, pour renforcer les relations avec le plus grand partenaire commercial du Brésil. (Reportage Marcela Ayres, version française Matthieu Protard)