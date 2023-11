Le président israélien dit qu'Israël ne peut pas laisser un vide à Gaza

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président israélien Isaac Herzog a déclaré qu'Israël ne pouvait pas laisser un vide à Gaza et qu'il devrait à court terme y maintenir une force importante afin d'empêcher le Hamas de réapparaître dans l'enclave palestinienne, a rapporté jeudi le Financial Times. "Si nous nous retirons, qui prendra la relève? Nous ne pouvons pas laisser un vide. Nous devons réfléchir à ce que sera le mécanisme; beaucoup d'idées sont lancées", a déclaré Isaac Herzog dans un entretien au Financial Times. "Mais personne ne voudra à nouveau transformer cet endroit, Gaza, en une base terroriste", a-t-il ajouté. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré la semaine dernière dans un entretien à la chaîne de télévision américaine ABC News qu'Israël aurait la "responsabilité sécuritaire" de l'enclave palestinienne pendant une durée indéterminée à la fin du conflit. Les Etats-Unis ont toutefois repoussé cette idée, estimant que les Palestiniens devraient gouverner Gaza à la fin du conflit. Isaac Herzog a déclaré au Financial Times que le gouvernement israélien discutait de nombreuses idées concernant la manière dont Gaza serait gérée après la fin du conflit entre Israël et le Hamas, ajoutant qu'il supposait que les Etats-Unis et "nos voisins dans la région" seraient impliqués. Le président américain Joe Biden a indiqué mercredi qu'il avait clairement fait comprendre à Benjamin Netanyahu qu'une solution à deux Etats serait la seule façon de résoudre le conflit israélo-palestinien et qu'occuper Gaza serait "une grave erreur". (Reportage Akanksha Khushi; version française Camille Raynaud)