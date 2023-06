Le président iranien se rendra à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela la semaine prochaine

MEXICO (Reuters) - Le président iranien Ebrahim Raïssi se rendra la semaine prochaine à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela à l'invitation des dirigeants de ces pays, a annoncé mercredi l'agence de presse iranienne IRNA. Ebrahim Raïssi signera, lors de ces déplacements, des documents visant à étendre la coopération en matière d'économie, de politique et de science, a indiqué IRNA sans fournir plus de détails. Selon l'agence, le président iranien quittera Téhéran le 11 juin. (Reportage Valentine Hilaire; version française Camille Raynaud)