Le président iranien Raïssi en visite en Syrie

Crédit photo © Reuters

DAMAS (Reuters) - Le président Ebrahim Raïssi est arrivé mercredi en Syrie, la première visite d'un chef d'Etat iranien dans le pays depuis le début de la guerre civile en 2011, rapportent les médias d'Etat syriens. L'Iran est avec la Russie l'un des principaux alliés du régime de Bachar al Assad. Cette visite d'Ebrahim Raïssi intervient dans un contexte de réchauffement historique des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite après des années de tensions. La Ligue arabe, dont le prochain sommet aura lieu le 19 mai à Ryad, a suspendu de ses instances la Syrie de Bachar al Assad en 2011 en réaction à la répression sanglante des manifestations pour la démocratie, qui ont débouché sur un conflit armé. Mais les pays arabes réfléchissent désormais à la normalisation de leur liens avec Damas. Des discussions ont eu lieu à ce sujet lundi entre les chefs de la diplomatie égyptien, jordanien, saoudien, irakien, et leur homologue syrien Faiçal Mekdad. Arrivé mercredi matin dans la capitale syrienne, Ebrahim Raïssi est accompagné de plusieurs ministres (Pétrole, Défense, Affaires étrangères, Télécommunications). Il a déclaré avant son départ que sa visite de deux jours viserait à "consolider et développer" les liens avec la Syrie et d'autres alliés comme le Hezbollah libanais, très actif sur le terrain syrien. (Reportage Firas Makdesi, rédigé par Maya Gebeily, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)