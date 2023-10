Le président égyptien propose une feuille de route pour sortir de la crise humanitaire

21 octobre (Reuters) - Israël a continué de bombarder des cibles à Gaza dans la nuit de vendredi à samedi après la promesse du Premier ministre Benjamin Netanyahu de "combattre jusqu'à la victoire" après que le Hamas a procédé à la libération de deux otages américaines pour raison humanitaire. Selon le ministère de la Santé de Gazza, au moins 4.137 Palestiniens ont été tués et 2,3 millions d'habitants ont été forcés de se déplacer à Gaza depuis le 7 octobre, date de l'attaque meurtrière commise par des miliciens du Hamas dans le sud d'Israël, qui a fait 1.400 morts et des centaines d'otages. Samedi matin, les premiers camions du convoi humanitaire sont entrés à Gaza par le point de passage de Rafah depuis l'Egypte. L'Egypte accueille samedi la conférence internationale du Caire pour trouver des solutions à une désescalade du conflit avec la présence notamment du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, du président de l'Autrotié palestinienne Mahmoud Abbas, du roi de Jordanie Abdallah II mais sans haut-représentant israélien et américain. VOIR AUSSI : SYNTHESE-Le Hamas libère deux otages, toujours pas d'aide pour Gaza - LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 11h42 - Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a proposé une feuille de route pour sortir de la crise humanitaire dans la bande de Gaza et pour mener à la paix entre Israéliens et Palestiniens. La feuille de route inclut l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, un accord de cessez-le-feu et des négociations menant à une solution à deux Etats, a indiqué le dirigeant égyptien. 11h38 - Le nombre d'otages détenus à Gaza est de 210 a annoncé l'armée israélienne. 11h33 - Le roi de Jordanie Abdallah II a déclaré lors de la conférence que le déplacement interne forcé de Palestiniens serait un crime de guerre. 11h19 - Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé ses homologues à trouver un engagement pour mettre fin au désastre humanitaire à Gaza, lors de l'ouverture de la conférence pour trouver une solution à une désescalade du conflit au Caire. Mais les avancées devraient être minimes en l'absence de haut-représentant américain, israélien et sans Emmanuel Macron, Rishi Sunak ni Olaf Scholz. 10h43 - Quatre camions transportant de l'aide médicale ont commencé à se déplacer vers le point de passage de Rafah pour se rendre à Gaza, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'OMS a ajouté qu'elle travaillait de concert avec la Croix-rouge égyptienne et palestinienne pour assurer le passage en sécurité de ces aides. 10h36 - Les premiers camions humanitaires ont commencé à arriver à Gaza. 10h17 - Au moins 13 Palestiniens ont été tués dans une attaque aérienne dans le quartier Deir El Balah de Gaza, selon un média du Hamas. 10h00 - L'arrivée des premiers camions humanitaires à Gaza ne va "pas changer les conditions médicales catastrophiques" à déclaré le Hamas par communiqué. Le groupe islamiste a indiqué plus tôt que 20 camions transportant de l'aide médicale et alimentaire étaient dans l'attente de traverser le point de passage de Rafah. 9h14 - Des camions avec de l'aide humanitaire ont passé le point de passage de Rafah depuis l'Egypte vers Gaza, selon des images en direct diffusées samedi par la télévision égyptienne. (Rédigé par Zhifan Liu)