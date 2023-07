Le président égyptien presse la Russie de relancer l'accord céréalier

28 juillet (Reuters) - Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a exhorté vendredi la Russie à relancer l'accord céréalier en mer Noire, qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales depuis ses ports malgré la guerre, mais que la Russie a quitté la semaine dernière. Le président Sissi a déclaré lors d'un sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg qu'il était "essentiel de parvenir à s'entendre" pour relancer l'accord, que la Russie a abandonné parce qu'elle estime que l'Ukraine et l'Occident ne respectent pas leurs engagements à son égard. L'Égypte est un importateur important de denrées alimentaires en provenance de la Mer Noire, en particulier du blé ukrainien. (Reportage Reuters, version française Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)