Le président du Sri Lanka fuit le pays, des manifestants occupent les bureaux du PM

par Uditha Jayasinghe, Devjyot Ghoshal et Waruna Cudah Nimal Karunatilake

COLOMBO (Reuters) - Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fui son pays mercredi et des centaines de manifestants ont pris d'assaut les bureaux du Premier ministre en réclamant sa démission, dans un contexte de crise politique aiguë provoquée par une situation économique catastrophique.

Gotabaya Rajapaksa a téléphoné au président du Parlement pour lui annoncer qu'il démissionnerait dans la journée et souhaitait confier à son allié le Premier ministre Ranil Wickremesinghe le poste de président par intérim, ce qui a déclenché la colère de la population sri-lankaise confrontée depuis des mois à des pénuries de produits alimentaires, de carburant et d'électricité.

Les services de Ranil Wickremesinghe ont annoncé l'instauration de l'état d'urgence et d'un couvre-feu avant de revenir sur cette annonce, apparemment prématurée.

"Les manifestants n'ont aucune raison de prendre d'assaut le bureau du Premier ministre", a expliqué Ranil Wickremesinghe dans un communiqué. "Ils veulent arrêter le processus parlementaire. Mais nous devons respecter la Constitution. Les forces de sécurité m'ont donc conseillé d'imposer l'état d'urgence et un couvre-feu. Je m'emploie à le faire."

Dans une déclaration vidéo, le président du parlement, Mahinda Yapa Abeywardena, a déclaré : "Le président m'a contacté par téléphone et m'a dit qu'il s'assurera que sa lettre de démission me parviendra aujourd'hui."

"J'appelle le public à avoir confiance dans le processus parlementaire que nous avons décrit pour désigner un nouveau président le 20 (juillet) et à rester pacifique."

La chaîne de télévision publique Rupavahini a brièvement suspendu ses émissions après l'entrée de manifestants dans ses locaux. Une deuxième chaîne de télévision publique, Independent Television Network, a également interrompu ses émissions, bien que la cause n'en soit pas immédiatement claire.

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a quitté le pays tôt mercredi, quelques heures avant de remettre sa démission.

Gotabaya Rajapaksa, sa femme et deux gardes du corps ont quitté le Sri Lanka à bord d'un avion militaire, a indiqué à Reuters un responsable des services d'immigration.

Une source gouvernementale a déclaré que le président se rendait à Malé, la capitale des Maldives, avant de continuer sa route vers un autre pays d'Asie.

Le responsable des services d'immigration a expliqué qu'en vertu des lois en vigueur, les autorités ne pouvaient pas empêcher un président en exercice de quitter le pays.

Des sources gouvernementales et des collaborateurs ont déclaré que les frères du président, l'ancien président et premier ministre Mahinda Rajapaksa et l'ancien ministre des finances Basil Rajapaksa, étaient toujours au Sri Lanka.

Le président sri-lankais, qui n'avait pas été vu depuis vendredi dernier, devait démissionner de son poste mercredi pour laisser la place à un gouvernement d'union, après que des milliers de manifestants ont pris d'assaut sa résidence officielle samedi pour demander son éviction.

Le prochain chef d'Etat du Sri Lanka sera élu le 20 juillet.

