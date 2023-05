Le président du Portugal promulgue la loi dépénalisant l'euthanasie

LISBONNE (Reuters) - Le président conservateur du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a promulgué mardi la loi dépénalisant l'euthanasie dans ce pays à majorité catholique, après que le Parlement a annulé vendredi le dernier de ses quatre vetos. Le président a promulgué la loi "comme il en a l'obligation" en vertu de la Constitution, a indiqué la présidence dans un communiqué. Le Portugal devient ainsi le sixième pays de l'Union européenne à légaliser la mort médicalement assistée, une procédure à laquelle la majorité des Portugais sont favorables depuis longtemps, ont montré les sondages d'opinion. En janvier 2021, le gouvernement précédent avait adopté un premier projet de loi qui aurait légalisé la mort médicalement assistée sous certaines conditions, mais Marcelo Rebelo de Sousa y avait opposé son veto en raison de "concepts excessivement indéfinis". Après plusieurs allers-retours, la loi a finalement été validée par le Parlement vendredi avec 129 voix pour, 81 contre et une abstention, sans les changements demandés par Marcelo Rebelo de Sousa, annulant ainsi son veto. Le parti social-démocrate, principal parti d'opposition de centre-droit, a toutefois déclaré qu'il ferait appel auprès de la Cour constitutionnelle. La loi précise que les personnes seront autorisées à demander une aide à mourir dans les cas où elles se trouvent "dans une situation de souffrance intense, avec des lésions définitives d'une extrême gravité ou une maladie grave et incurable". Elle prévoit un délai de deux mois entre l'acceptation d'une demande et la procédure proprement dite et rend obligatoire un soutien psychologique. (Reportage Andrei Khalip ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)