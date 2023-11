Le président du Kenya appelle à conclure un traité mondial sur les plastiques

Le président du Kenya appelle à conclure un traité mondial sur les plastiques













Crédit photo © Reuters

par Duncan Miriri NAIROBI (Reuters) - Les négociateurs qui travaillent sur le premier traité mondial visant à réduire la pollution plastique doivent se dépêcher de conclure un accord, a déclaré le président du Kenya, William Ruto, lors de l'ouverture lundi des négociations à Nairobi. Le monde produit environ 400 millions de tonnes de déchets plastiques par an, dont moins de 10% sont recyclés, selon le programme des Nations unies pour l'environnement. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, au moins 14 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans, tandis que d'autres s'empilent dans les décharges. Les délégués internationaux réunis dans la capitale kenyane pour le troisième cycle de négociations examineront une liste de mesures possibles à inclure dans le traité. "J'invite tous les négociateurs à se rappeler que 2024 n'est que dans six semaines et qu'il ne reste que deux autres réunions à tenir", a déclaré William Ruto lors de l'ouverture des négociations. En mars 2022, les gouvernements se sont mis d'accord pour élaborer un traité sur la lutte contre la pollution plastique d'ici la fin de l'année prochaine. À Nairobi, les délégués se demanderont s'ils doivent s'en tenir à leur position initiale, qui consiste à considérer l'ensemble du cycle de vie des plastiques, y compris la production, ou à donner la priorité à la gestion des déchets plastiques. Le Kenya fait partie de ceux qui souhaitent un accord fort et contraignant sur la fabrication et l'utilisation des plastiques. Il a promulgué plusieurs lois interdisant certaines utilisations du plastique, comme les sacs à provisions, depuis 2017. "Nous devons changer notre façon de consommer, de produire et d'éliminer nos déchets", a déclaré William Ruto. "Le changement est inévitable. Cet instrument sur lequel nous travaillons est le premier domino de ce changement. Ramenons-le à la maison", a-t-il ajouté. L'industrie du plastique et les exportateurs de pétrole et de produits pétrochimiques comme l'Arabie saoudite ne veulent pas que l'utilisation du plastique soit réduite, disant que l'accord mondial devrait promouvoir l'amélioration du recyclage et de la réutilisation du plastique. (Reportage Duncan Miriri ; avec la contribution de Gloria Dickie à Londres ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)