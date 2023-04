Le président du Guatemala s'engage à soutenir la "République de Taïwan"

TAIPEI, 25 avril (Reuters) - Le président guatémaltèque Alejandro Giammattei, en visite à Taipei, a promis mardi son soutien inconditionnel à la "République de Taïwan" alors que la Chine accentue la pression sur la poignée de pays qui entretiennent encore des liens diplomatiques avec l'île. Le Guatemala fait partie des 13 pays qui reconnaissent diplomatiquement Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire. Un autre pays de l'Amérique centrale, le Honduras, a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan en mars après avoir demandé une aide de près de 2,5 milliards de dollars. Le président guatémaltèque a déclaré que le Guatemala et Taïwan étaient des "pays frères" et des alliés importants lors d'une cérémonie de bienvenue devant palais présidentiel de Taïwan à Taipei. Alejandro Giammattei, qui s'est exprimé en espagnol, a fait référence à deux reprises à la "République de Taïwan", plutôt qu'au nom officiel de République de Chine. "Je veux que tout le monde soit convaincu que le Guatemala continuera à être un allié diplomatique solide de la République de Taïwan et à approfondir la coopération dans tous les domaines", a-t-il déclaré, promettant un "soutien absolu". Alejandro Giammattei, qui se tenait à côté de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, a terminé son discours en disant "vive la liberté de Taïwan". La présidente taïwanaise, qui l'a remercié en anglais, s'est rendue au Guatemala il y a moins d'un mois. S'exprimant plus tard devant le parlement taïwanais, Alejandro Giammattei a continué à faire référence à la "République de Taïwan". "Longue vie à Taïwan : libre, souveraine et indépendante", a-t-il dit avant de mettre fin à son intervention. Les relations du pays centraméricain avec la République de Chine remontent à neuf décennies, avant que le gouvernement ne se réfugie sur l'île en 1949 après sa défaite face au Parti communiste de Mao Zedong et la proclamation de la République populaire de Chine. Pékin a réitéré sa condamnation du voyage d'Alejandro Giammattei sur l'île. "Nous conseillons au gouvernement de Giammattei de ne pas se ranger du côté du malfaiteur", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. (Reportage Ben Blanchard, avec la contribution de Laurie Chen à Pékin ; rédigé par Raju Gopalakrishnan et Nick Macfie ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)