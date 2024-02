Le président de Stellantis réfute tout projet de fusion avec un autre constructeur

MILAN (Reuters) - Le président de Stellantis, John Elkann, a réfuté lundi tout projet de fusion avec un autre constructeur automobile, après des informations de la presse italienne selon lesquelles la France envisagerait une fusion avec le concurrent Renault. "Aucun projet de fusion de Stellantis avec d'autres constructeur n'est à l'étude", a déclaré John Elkann dans un communiqué, ajoutant que le groupe se concentrait sur l'exécution de son plan d'entreprise à long terme. Dimanche, le quotidien italien Il Messaggero a rapporté que le gouvernement français, premier actionnaire de Renault et détenteur d'une participation dans Stellantis, étudiait un projet de fusion entre les deux groupes. A la Bourse de Paris, l'action Renault ne gagnait plus que 0,8% à 9h51 GMT à la suite du démenti de Stellantis, après avoir grimpé jusqu'à plus de 4% plus tôt en séance. De son côté, Stellantis reculait de 1,17%, parmi les plus forts replis du CAC 40, en baisse de 0,16% au même moment. (Reportage Giulio Piovaccari, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)