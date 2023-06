Le président de la Banque nationale suisse prêt à intensifier la lutte contre l'inflation

Le président de la Banque nationale suisse prêt à intensifier la lutte contre l'inflation













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) est prête à relever à nouveau son taux directeur dans le cadre de la lutte contre l'inflation, a déclaré Thomas Jordan, le président de la banque centrale, dans une interview à paraître dimanche. "La lutte contre l'inflation n'est pas encore terminée", a-t-il dit journal suisse SonntagsZeitung. "Nous devons nous assurer de ramener (l'inflation) sous 2% de manière durable." "A ce stade, nous ne pouvons pas exclure un nouveau resserrement de la politique monétaire. Nous sommes toujours dans un environnement où l'inflation est trop élevée", a ajouté Thomas Jordan. La hausse de l'inflation suisse a ralenti à 2,2% sur un an en mai, selon les données publiées lundi par l'office fédéral de la statistique, mais la BNS assimile la stabilité des prix à une hausse annuelle inférieure à 2% des prix à la consommation. Sa prochaine annonce de politique monétaire aura lieu le 22 juin. (John Revill, version française Laetitia Volga)