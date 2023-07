Le président cubain participera au sommet de l'UE et des pays latino-américains

par Nelson Acosta HAVANA/LISBONNE (Reuters) - Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, participera bien à un sommet la semaine prochaine avec l'Union européenne, a confirmé son cabinet jeudi, alors que le Parlement européen a demandé la veille des sanctions à son encontre. Miguel Diaz-Canel, qui est arrivé jeudi au Portugal pour une visite d'Etat, doit se rendre au Parlement à Lisbonne vendredi, puis à Bruxelles, où les chefs d'État de l'UE et de la Communauté d'Etats latino-américains et caribéens (CELAC) participeront à partir de lundi au premier sommet UE-CELAC en huit ans. Cuba participera au sommet qui débute lundi à Bruxelles "dans un esprit constructif et contribuera à renforcer les liens birégionaux sur la base du respect de l'égalité", a déclaré la présidence cubaine sur Twitter. Cuba avait dit lundi souhaiter renforcer ses liens avec l'Europe, mais a critiqué l'approche de l'UE la qualifiant de manipulatrice et d'opaque. Deux jours plus tard, le Parlement européen a adopté une résolution critiquant vivement le bilan de Cuba en matière de droits de l'homme. La résolution appelle à des sanctions contre Miguel Diaz-Canel et d'autres hauts fonctionnaires. "Les régimes autocratiques ne devraient pas participer à de tels sommets avec des pays qui partagent les valeurs démocratiques et respectent les droits de l’homme", peut-on lire dans le document. Cuba a condamné cette résolution, estimant que Bruxelles n'avait pas l'autorité nécessaire pour juger l'île et a remis en question les objectifs de l'Union européenne en matière de relance des relations régionales. En juillet 2021, des milliers de Cubains sont descendus dans la rue lors de manifestations antigouvernementales, les plus importantes depuis la révolution qui a mené à la prise de pouvoir de Fidel Castro en 1959. Le gouvernement cubain, qui affirme que les États-Unis ont contribué à provoquer ces troubles, a emprisonné des centaines de militants, s'attirant des critiques de l'UE et des Etats-Unis. (Reportage Nelson Acosta à La Havane et Andrey Khalip à Lisbonne, rédigé par Sarah Morland ; version française Kate Entringer)