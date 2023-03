Le président cubain à rencontré le PDG du pétrolier russe Rosneft dans un contexte de pénurie de carburant

Crédit photo © Reuters

HAVANA (Reuters) - Le PDG de la société pétrolière russe Rosneft, Igor Sechin, a rencontré le président cubain Miguel Diaz-Canel tard samedi, a déclaré le dirigeant de l'île, dans un contexte de pénurie aiguë de carburant qui a entraîné la fermeture temporaire des stations-service. Lorsqu'il s'agit de questions liées à Cuba, "Poutine les supervise directement et personnellement", a déclaré Igor Sechin à Miguel Diaz-Canel, cité par la présidence cubaine dans un communiqué sur Twitter. Plusieurs tweets sur le compte de la présidence cubaine ont souligné les bonnes relations entre les deux pays, mais ils ne précisaient pas la raison de la visite du patron de Rosneft. Igor Sechin est attendu au Venezuela pour le dixième anniversaire de la mort de l'ancien président Hugo Chavez, un proche allié de Cuba et de la Russie. L'ancien dirigeant cubain Raul Castro s'est également déplacé à Caracas pour l'occasion, selon les médias d'État cubains. Cuba, mis à mal par la pandémie de COVID-19, traverse sa pire crise économique depuis des décennies. En février, la Russie a fait un don "d'urgence" de 25.000 tonnes de blé à l'île, le deuxième don de ce type en un an et un signe du renforcement des liens entre les deux alliés de longue date. La Russie, frappée par les sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine, cherche à renforcer ses liens politiques et économiques avec d'autres pays opposés à ce qu'elle appelle l'hégémonie américaine. Cuba est soumis à un embargo économique américain depuis 1962, après une révolution communiste menée par l'ancien dirigeant Fidel Castro. (Reportage Dave Sherwood à La Havane ; Version française Kate Entringer)