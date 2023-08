Le président chinois s'engage à soutenir Cuba dans la défense de sa souveraineté nationale

Le président chinois s'engage à soutenir Cuba dans la défense de sa souveraineté nationale













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping s'est engagé à soutenir Cuba dans la défense de sa souveraineté nationale, en s'opposant à l'ingérence étrangère et au blocus économique américain, selon un communiqué publié jeudi par le ministère chinois des Affaires étrangères. Xi Jinping s'est également engagé à développer la coordination stratégique avec La Havane lors d'une réunion avec le président cubain Miguel Diaz-Canel organisée mercredi en marge du sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), qui se tient cette semaine à Johannesburg. "La Chine apprécie grandement le soutien ferme et constant de Cuba sur les questions impliquant ses intérêts fondamentaux, et elle continuera à soutenir fermement Cuba dans la défense de sa souveraineté nationale, en s'opposant à l'ingérence étrangère et au blocus, et en faisant de son mieux pour fournir un soutien au développement économique et social de Cuba", a déclaré Xi Jinping, selon le communiqué. Miguel Diaz-Canel a indiqué lors de la réunion que les relations entre Cuba et la Chine étaient "au plus haut". "Le peuple cubain admire grandement le président Xi Jinping et remercie sincèrement la Chine pour sa compréhension et son soutien précieux à la juste cause de Cuba", a-t-il déclaré lors de la réunion. Cette réunion intervient alors que le Wall Street Journal a rapporté en juin que Pékin a conclu un accord confidentiel avec La Havane afin d'installer une base d'espionnage dans l'île, une information mise en doute par les gouvernements américain et cubain et dénoncée comme fausse par la Chine. (Reportage Bernard Orr; version française Camille Raynaud)