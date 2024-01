Le président argentin se rendra en Israël dans les "semaines à venir"

BUENOS AIRES, 26 janvier (Reuters) - Le président argentin, Javier Milei, a annoncé vendredi, lors d'une cérémonie de commémoration de l'Holocauste à Buenos Aires, qu'il se rendrait en Israël dans "les semaines à venir". Si ce déplacement est confirmé, ce sera l'un des premiers voyages à l'étranger de Milei, qui a pris ses fonctions en décembre dernier après avoir assuré Israël de son soutien durant la campagne pour l'élection présidentielle. L'Argentine "ne resterait pas silencieuse face à la terreur du Hamas", a-t-il souligné dans un discours vendredi. (Reportage Candelaria Grimberg ; version française Lina Golovnya, édité par Sophie Louet)