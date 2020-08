Le preneur d'otages du Havre s'est rendu à la police

LE HAVRE (Reuters) - L'homme qui a pris jusqu'à six personnes en otage jeudi dans une banque du Havre s'est rendu à la police à l'issue de négociations, ont constaté des journalistes de Reuters.

Aucune arme n'a été utilisée lors de son interpellation, a précisé le responsable d'un syndicat de police.

"Le preneur d’otages a été interpellé. Les otages sont libérés et sains et saufs", a confirmé quelques minutes plus tard sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

L'individu, présentant des problèmes psychiatriques lourds selon la police, ne retenait plus qu'une personne en otage.

(Anthony Paone, Gonzalo Fuentes, Caroline Pailliez, édité par Jean-Stéphane Brosse)