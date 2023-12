Le Premier ministre Tusk demandera l'aide de l'Occident pour l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk, a déclaré mardi que son pays exigerait une mobilisation totale de l'Occident pour aider l'Ukraine, ajoutant qu'il comptait occuper une position de premier plan en Europe et devenir un membre important de l'Otan. Les députés polonais se sont prononcés lundi en faveur de la nomination de Donald Tusk au poste de Premier ministre, mettant ainsi fin à huit années de gouvernement par les nationalistes du parti Droit et Justice (PiS) et ouvrant la voie à un réchauffement des relations entre la Pologne et les institutions de l'Union européenne. "Nous demanderons haut et fort la mobilisation totale du monde libre, du monde occidental, pour aider l'Ukraine dans cette guerre", a déclaré Donald Tusk devant le parlement, en présentant les projets de son gouvernement. Il a également promis de faire de la Pologne un allié loyal des États-Unis et de retrouver une position de premier plan au sein de l'Union européenne. Cependant, il n'acceptera aucune modification des traités de l'UE qui désavantagerait la Pologne. "Toute tentative de modification des traités allant à l'encontre de nos intérêts est hors de question (...) personne ne me surpassera au sein de l'Union européenne", a-t-il déclaré. Donald Tusk, ancien président du Conseil européen et chef de file d'une coalition libérale, fera l'objet d'un vote de confiance plus tard dans la journée de mardi. (Reportage Anna Koper, Alan Charlish et Pawel Florkiewicz ; rédigé par Anna Wlodarczak-Semczuk ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)