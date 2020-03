Le Premier ministre soudanais échappe à un attentat à Khartoum

Crédit photo © Reuters

KHARTOUM (Reuters) - Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok a réchappé à une tentative d'assassinat qui a visé tôt lundi son convoi dans la capitale Khartoum, ont annoncé la télévision d'Etat et une source au sein de son cabinet.

Abdalla Hamdok, nommé à la tête d'un gouvernement de transition après la destitution par l'armée du président Omar al Béchir en avril 2019, va bien et a été emmené dans un endroit sûr, a précisé la télévision officielle.

Selon trois témoins, l'attaque s'est produite près de l'entrée nord du pont Kober, qui relie le nord de Khartoum au centre de la capitale, et serait venue du haut d'un immeuble.

Des images diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux montrent un convoi de plusieurs SUV blancs endommagés et une autre voiture très abîmée. Selon la radio d'Etat, le convoi a été atteint par des tirs et un projectile. La télévision d'Etat fait quant à elle état d'une voiture piégée.

Cette attaque survient au moment où le gouvernement tente de gérer la grave crise économique qui a donné lieu à d'importantes manifestations dans les rues qui ont entraîné la chute de Béchir, qui était au pouvoir depuis 1989, et à laquelle le pays reste aujourd'hui confronté.

L'accord signé en 2019 entre les militaires, qui ont destitué l'ex-président, et l'opposition, prévoit une période de transition qui doit s'achever fin 2022 avec l'organisation d'élections. Peu de temps après la chute d'Omar al Béchir, les autorités ont affirmé avoir déjoué plusieurs coups d'Etat menés par des responsables militaires contre le pouvoir en place.

(Khalid Abdelaziz, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)