Le Premier ministre palestinien a démissionné

Crédit photo © Reuters

par Ali Sawafta RAMALLAH, Cisjordanie (Reuters) - Le Premier ministre palestinien, Mohammed Chtayyeh, a annoncé lundi sa démission afin de favoriser un large consensus entre Palestiniens sur le cadre politique à mettre en place après la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Les Etats-Unis exercent une pression croissante sur le président Mahmoud Abbas afin qu'il réforme l'Autorité palestinienne parallèlement aux efforts internationaux en vue de mettre fin au conflit à Gaza et de définir la structure politique susceptible de diriger l'enclave par la suite. Mohammed Chtayyeh, en fonction depuis 2019, déclare dans un communiqué que la prochaine phase "nécessitera de nouvelles dispositions gouvernementales et politiques prenant en compte la réalité émergente dans la bande de Gaza, les discussions d'unité nationale et la nécessité urgente d'un consensus inter-palestinien". A lire aussi... Sa démission doit encore être acceptée par Mahmoud Abbas, qui pourrait lui demander de rester en poste pour gérer les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un successeur. L'Autorité palestinienne, créée il y a 30 ans à la suite des accords d'Oslo, n'exerce qu'une compétence limitée sur une partie de la Cisjordanie occupée et a été délogée de Gaza par le Hamas en 2007. Le Fatah de Mahmoud Abbas, qui contrôle l'Autorité palestinienne, et le Hamas s'efforcent de parvenir à un accord sur un gouvernement d'unité et leurs représentants doivent se rencontrer mercredi à Moscou. "La démission du gouvernement Chtayyeh n'a de sens que si elle intervient dans le contexte d'un consensus national sur les dispositions pour la prochaine phase", a dit un responsable du Hamas, Sami Abou Zouhri, à Reuters. Israël a juré de détruire le Hamas après l'attaque du mouvement islamiste palestinien contre son territoire le 7 octobre. Les dirigeants israéliens ont prévenu que, pour des raisons de sécurité, ils ne toléreraient pas que l'Autorité palestinienne dirige la bande de Gaza après la guerre. (Reportage Ali Sawafta à Ramallah et Nidal al-Mughrabi au Caire, rédigé par James Mackenzie, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)