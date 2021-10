Le Premier ministre libyen favorable à la tenue d'élections le 24 décembre

TRIPOLI (Reuters) - Le Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah s'est dit jeudi favorable à la tenue d'élections nationales le 24 décembre, comme le prévoit le plan de paix soutenu par l'Onu.

Le dirigeant libyen a appelé ses compatriotes à participer massivement au scrutin pour permettre au pays de sortir de dix ans de guerre civile depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011.

"Nous soutenons les efforts de la commission électorale pour organiser (les élections) à la date prévue", a déclaré Abdel Hamid Dbeibah pendant une Conférence sur la stabilisation de la Libye à Tripoli.

La tenue d'élections crédibles sur l'ensemble du territoire libyen, avec l'aval des différentes factions concernées - le gouvernement de Tripoli dans l'ouest du pays et les forces du maréchal Khalifa Haftar dans l'Est et le Sud - est cruciale pour mettre fin au conflit et favoriser le départ des mercenaires étrangers qui soutiennent les deux camps.

