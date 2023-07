Le premier ministre israelien Netanyahu hospitalisé pour des examens

JÉRUSALEM (Reuters) - Benjamin Netanyahu a été hospitalisé samedi pour subir des examens médicaux, ont annoncé les services du Premier ministre israélien, qui affirment que le chef du gouvernement est en bonne condition. Le dirigeant israélien était conscient lors de son transport à l'hôpital, a indiqué la chaîne de télévision Channel 12, citant le médecin de Benjamin Netanyahu. Aucune intervention nécessitant une anesthésie n'est prévue et le Premier ministre n'aura donc pas à transférer ses pouvoirs, a précisé Channel 12. Les médias israéliens ont rapporté que Benjamin Netanyahu avait souffert d'un malaise alors qu'il se trouvait dans sa résidence de Césarée. (Rédigé par Dan Williams, version française Bertrand Boucey et Camille Raynaud)