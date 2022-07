Le Premier ministre israélien entend presser Macron sur le nucléaire iranien

par Dan Williams

JERUSALEM (Reuters) - Le Premier ministre israélien Yair Lapid entend presser mardi le président français Emmanuel Macron à adopter une position plus rigide et plus pressante dans les négociations visant à rétablir l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, a déclaré un représentant israélien.

Au cours de ce qui constitue son premier déplacement à l'étranger depuis qu'il a pris la tête d'un gouvernement intérimaire la semaine dernière, Yair Lapid va aussi prévenir que le mouvement libanais Hezbollah, aligné sur l'Iran, "joue avec le feu", a ajouté le représentant.

Cette visite offre l'occasion à Yair Lapid d'afficher une carrure diplomatique en amont des élections anticipées programmées en Israël en novembre prochain.

La France fait partie des pays signataires du Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPOA en anglais) qui tentent de sauver l'accord, dont les Etats-Unis se sont retirés en 2018 avant que l'Iran commence à s'affranchir par étapes des termes du PAGC. Israël juge cet accord insuffisant.

Un haut représentant israélien a déclaré à des journalistes que "les Français sont très, très actifs sur le dossier iranien". "Il est important pour nous de plaider notre affaire (...) Israël s'oppose à un retour au PAGC. Mais nous ne nous opposons pas à un accord. Nous voulons un accord très solide", a-t-il ajouté.

Si Israël n'est pas partie prenante des discussions sur le nucléaire iranien, les puissances occidentales sont attentives aux préoccupations de l'Etat hébreu à l'égard de l'Iran, inquiètes d'une possible mesure militaire contre son grand rival régional en cas d'impasse diplomatique à ses yeux.

"Nous voulons une fin aux discussions sans fin", a dit le haut représentant iranien, en référence aux discussions indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran ouvertes en avril 2021 sous l'égide des Européens. Il a appelé à un "pression coordonnée" sur Téhéran.

Par ailleurs, a dit le représentant, Yair Lapid entend présenter à Emmanuel Macron "de nouveaux éléments expliquant en quoi le Hezbollah met en danger le Liban", pays où la France a de l'influence.

Israël a abattu samedi trois drones lancés par le Hezbollah vers des infrastructures pétrolières maritimes.

(Reportage Dan Williams; version française Jean Terzian)