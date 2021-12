Le Premier ministre israélien entame sa visite aux Émirats arabes unis

(Actualisé avec arrivée de Naftali Bennett aux Emirats arabes unis)

ABOU DHABI, 12 décembre (Reuters) - Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a entamé dimanche la première visite officielle d'un dirigeant israélien aux Émirats arabes unis dans l'objectif de renforcer les liens avec les pays du Golfe dans un contexte de tensions régionales accrues liées aux négociations en cours sur la relance de l'accord nucléaire avec l'Iran.

Naftali Bennett, qui a pris en juin la tête d'une large coalition gouvernementale, doit rencontrer lundi le dirigeant de fait des Émirats arabes unis, le prince héritier d'Abou Dhabi, Cheikh Mohamed ben Zayed al Nahyan.

Ce rapprochement diplomatique intervient alors que les grandes puissances mondiales négocient avec l'Iran pour relancer l'accord nucléaire de 2015 auquel s'oppose Israël. L'accord a été abandonné en 2018 par les Etats-Unis sous le mandat présidentiel de Donald Trump.

Les Émirats arabes unis font partie des quatre pays avec Bahreïn, le Soudan et le Maroc à avoir entrepris de normaliser leurs relations avec Israël sous l'égide des Etats-Unis, dans le cadre des accords dits d'Abraham.

Naftali Bennett est le premier chef du gouvernement israélien à se rendre dans l'un de ces quatre pays depuis ces accords. Son prédécesseur et signataire des accords d'Abraham, Benjamin Netanyahu, avait annulé des déplacements prévus en raison de la pandémie de COVID-19.

A son arrivée à Abou Dhabi après un vol en provenance de Tel Aviv, Naftali Bennett a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Sheikh Abdoullah ben Zayed.

"Je suis très heureux d'être ici au nom de mon peuple (pour) la première visite officielle d'un dirigeant israélien ici", a déclaré Naftali Bennett. "Nous sommes impatients de renforcer nos relations", a-t-il ajouté.

Naftali Bennett et Cheikh Mohamed ben Zayed al Nahyan discuteront d'un renforcement des liens entre leurs deux pays, avec un accent mis sur les questions économiques, ont dit les services du Premier ministre israélien. (Rédigé par Jeffrey Haller à Jérusalem, avec Rami Ayyub, Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et Ghaida Ghantous, version française Bertrand Boucey et Blandine Hénault)