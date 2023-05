Le Premier ministre grec en quête de majorité absolue veut de nouvelles élections

ATHENES (Reuters) - Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, dont le parti conservateur a remporté dimanche une large victoire aux élections législatives mais sans majorité absolue, a refusé lundi de former un gouvernement de coalition et souhaite la tenue de nouvelles élections le 25 juin prochain. Nouvelle Démocratie, le parti conservateur au pouvoir en Grèce, a obtenu 40,8% des voix aux élections législatives, loin devant le parti de gauche Syriza de l'ancien chef du gouvernement Alexis Tsipras, crédité de 20,1%. Lundi, la présidente grecque; Katerina Sakellaropoulou, a proposé à Kyriakos Mitsotakis, comme prévu, de former un gouvernement de coalition, ce qu'il a refusé. Katerina Sakellaropoulou devait donner aux trois premiers partis - Nouvelle Démocratie, Syriza et le parti socialiste PASOK - trois jours, chacun à tour de rôle, pour former un gouvernement de coalition. En cas d'échec, elle nommera un gouvernement intérimaire chargé de préparer de nouvelles élections environ un mois plus tard. (Reportage Angeliki Koutantou et Karolina Tagaris, version française Kate Entringer)