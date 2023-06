Le Premier ministre chinois sera en Allemagne puis en France du 20 au 23 juin

(Actualisé avec précisions, contexte) PEKIN, 15 juin (Reuters) - Le Premier ministre chinois, Li Qiang, s'envolera samedi pour se rendre en Allemagne puis en France, pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction en mars dernier. Il conduira en Allemagne la délégation chinoise pour des discussions intergouvernementales avant de se rendre à Paris où se déroulera les 22 et 23 juin le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. "La première étape de la première visite du Premier ministre Li Qiang après sa prise de fonction est l'Allemagne, ce qui reflète pleinement la grande importance que la Chine attache aux relations Chine-Allemagne", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point de presse jeudi. "Face aux troubles internationaux, à la lenteur de la reprise économique mondiale et à l'augmentation des défis communs à l'humanité, la Chine se réjouit de pouvoir approfondir et développer les relations Chine-Allemagne", a-t-il ajouté. La Chine est depuis 2016 le premier partenaire commercial de l'Allemagne et de nombreuses entreprises allemandes, notamment dans le secteur automobile, sont très présentes sur le marché chinois. Ces derniers mois, Berlin a toutefois fait part de sa volonté de réduire sa dépendance aux importations chinoises en se tournant vers de nouveaux marchés. Pendant son séjour en Allemagne, Li Qiang devrait participer à un forum de coopération économique et technologique Chine-Allemagne et, selon un responsable au fait de son déplacement, rencontrer des chefs d'entreprise. A Paris, lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, Li Qiang participera notamment à la table ronde "Démontrer notre solidarité pour sortir du piège de la dette", a indiqué jeudi l'Elysée. (Reportage Laurie Chen et Liz Lee à Pékin et Sarah Marsh à Berlin; avec la contribution d'Elizabeth Pineau à Paris, rédigé par John Geddie; version française Nicolas Delame et Blandine Hénault)