Le Premier ministre chinois en Allemagne puis en France du 20 au 23 juin

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Le Premier ministre chinois, Li Qiang, s'envolera samedi pour se rendre en Allemagne puis en France, a-t-on appris jeudi auprès du ministère chinois des Affaires étrangères. Ce déplacement sera son premier à l'étranger depuis sa prise de fonction en mars dernier. Il conduira en Allemagne la délégation chinoise pour des discussions intergouvernementales avant de se rendre à Paris où se déroulera les 22 et 23 juin le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. (Rédaction de Pékin; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)