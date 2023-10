Le Premier ministre arménien note des avancées concernant une rencontre avec le président azerbaïdjanais

(Reuters) - Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a déclaré mardi que les préparatifs en vue d'une rencontre avec le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, pour discuter d'un accord de paix durable avançaient. L'Azerbaïdjan a mené le mois dernier une opération militaire éclair au Haut-Karabakh pour prendre le contrôle de l'enclave au détriment d'ethnies arméniennes, provoquant la fuite de plus de 100.000 personnes vers l'Arménie. Des agences de presse russes ont rapporté que Nikol Pachinian avait également déclaré à la télévision arménienne que les tensions persistaient à la frontière entre les deux pays du Caucase. Selon Nikol Pachinian, l'Arménie est prête à résoudre les questions en suspens, telles que l'ouverture de corridors traversant les territoires des deux pays. "Ouvrir les lignes de communication est dans notre intérêt", a estimé le Premier ministre arménien. Nikol Pachinian et Ilham Aliev se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises afin de résoudre le différend qui oppose depuis plus de trois décennies Erevan et Bakou sur la question du Haut-Karabakh. "(L'Arménie) et l'Azerbaïdjan ont tous deux annoncé leur volonté de participer à cette réunion et cette volonté représente une avancée", a déclaré Nikol Pachinian. "Cela signifie que d'ici deux à trois mois, la probabilité de signer un traité de paix est de 70%." Les agences de presse russes ont indiqué mardi qu'un haut responsable russe de la sécurité, Nikolaï Patrouchev, avait rencontré Ilham Aliev à Bakou. (Reportage Ron Popeski; version française Camille Raynaud)